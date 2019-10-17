عموتة يضع آخر لمساته على “الأسود” قبل مواجهة الجزائر ويقلل من تأثير تصريحات خليلوزيتش

يضع الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المغربي المحلي لكرة القدم، آخر لمساته على توليفة “الأسود” المحلية، قبل مواجهة منتخب الجزائر المحلي، بعد غد السبت، في إطار مباراة اياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.

وسيخوض المنتخب الوطني، عشية اليوم الخميس، الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة، استعدادا لهذه المواجهة، التي يرغب فيها الحسين عموتة التأكيد على التفوق المغربي، والتأهل للنهائيات من أجل المنافسة على الحفاظ على اللقب.

وكان عموتة، قد قرر تقليص عدد الحاضرين في معسكر المنتخب إلى 25 لاعبا، بعد أن غادر مقر التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني بمدينة السعيدية، كل من مروان الهدهودي وزكارياء الوردي ومحمود بنحليب وسعد أيت الخرصة ومحمد مكحازي.

الناخب الوطني، والمدرب السابق للوداد البيضاوي، أكد في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأربعاء، بأن الجميع مركز على مباراة الجزائر، وأن تصريحات الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، والتي تنتقص من قيمة اللاعب المحلي، لم تؤثر على نفسية اللاعبين.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني سيحظى بدعم كبير من قبل البركانيين، الذين اقتنوا جميع تذاكر المباراة، لذلك فإن اللقاء سوف يقام بشبابيك مغلقة.