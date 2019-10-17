سولسكاير: نتجه لتعزيز الفريق في انتقالات الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أولي غونار سولسكاير، إن فريقه سيسعى للتعاقد مع لاعب أو اثنين في كانون الثاني/ يناير لتحسين فرصه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، لكنه لن ينفق الكثير على الانتقالات أو الرواتب.

ويحتل يونايتد حاليا المركز 12 في الدوري قبل مواجهة على ملعبه أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد وذلك بعد بداية سيئة للموسم شهدت أيضا إصابة لاعبين بارزين.

وشهد سولسكاير مغادرة ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز للفريق قبل انطلاق الموسم دون تعويضهما كما يغيب الحارس ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوغبا بسبب الإصابة.

وأبلغ سولسكاير شبكة" سكاي سبورتس" أن الشياطين الحمر يبحثون "عن التعاقد مع لاعب أو اثنين. لو حصلنا على مبتغانا ووجدنا العناصر المناسبة في يناير فإننا سنفعل شيئا. لو لم يحدث ذلك فإن المجموعة الحالية ستبذل قصارى جهدها (لإنهاء الموسم في المربع الذهبي)".

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وتابع "لن أضم لاعبين بعقود ضخمة ورواتب باهظة إذا لم يخدموا الفريق والمجموعة كلها في المستقبل. الأموال المتاحة لتعزيز الفريق في يناير وكذلك في الصيف".

واستهل يونايتد الموسم بالفوز 4-صفر على تشيلسي لكنه سجل خمسة أهداف في سبع مباريات في الدوري من وقتها وقال سولسكاير إن إصابة المهاجم أنطوني مارسيال، الذي لم يلعب منذ آب/ أغسطس، لعبت دورا في هذه المعاناة.