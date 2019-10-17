منتخب الجودو الإسرائيلي يشارك بمباريات في أبو ظبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصل المنتخب الإسرائيلي في رياضة الجودو على تأشيرات دخول إلى الإمارات للمشاركة في مباريات الجودو العالمية التي ستجري في أبو ظبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.

وسيكون بإمكان المنتخب الإسرائيلي الدخول إلى أبو ظبي والمشاركة في المباريات بواسطة جوازات سفرهم الإسرائيلية وتحت الرموز الإسرائيلية، مثل العلم والنشيد الوطني الإسرائيليين. وسيشارك في هذه المباريات خمسة رياضيين إسرائيليين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة منتخبهم في المباريات في أبو ظبي ينطوي على أهمية كبيرة في سياق الوصول إلى الألعاب الأولمبية، وذلك إلى جانب "المكسب السياسي" باستقبالهم في دولة عربية مع رموزهم الوطنية.

وكانت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية رافقت المنتخب الإسرائيلي إلى مباريات ابو ظبي، العام الماضي.

Advertisements

وسيرافق المنتخب الإسرائيلي رجل الأعمال الكندي اليهودي سيلفان آدامس، الذي سيصل إلى أبو ظبي بطائرته الخاصة، وذلك من أجل التعرف على المسؤولين عن رياضة الجودو في دول الخليج بهدف تعزيز التعاون استعدادا لمباريات الجودو الدولية التي ستجري في تل أبيب، في كانون الثاني/يناير العام 2020 المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي أدامس مع رئيس اتحاد الجودو الدولي، ماريوس فيزر، من أجل تنسيق مشاركة رياضيين من دول الخليج في المباريات التي ستجري في إسرائيل، العام المقبل.

وقال رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، موشيه فونتي، إن "هذه المرة الأولى التي لا نواجه فيها أية مشكلة. وهذا أمر مفرح جدا ويظهر قدرة الرياضة على التقريب بين الشعوب".

وكان رياضيون إسرائيليون شاركوا في ألعاب الجمباز في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بعد فوز أحد الراضيين الإسرائيلية بميدالية ذهبية، ما أثار موجة غضب واستنكار في قطر.