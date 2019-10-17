جونسون يعلن التوصل لاتفاق جديد "عظيم" حول بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتفق مفاوضون أوروبيون وبريطانيون على خطوط عريضة لاتفاق بريكست، ولكنه لا زال بحاجة إلى دعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات المعنية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ظهر اليوم الخميس، التوصل إلى "اتفاق جديد عظيم"، حسب تعبيره، بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل ساعات فقط من قمة الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون على تويتر: "لدينا اتفاق جديد عظيم ممتاز يستعيد السيطرة" على القوانين والسياسة التجارية، أحد وعود معسكر بريكست في استفتاء 2016، ودعا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية، السبت المقبل.

وأضاف: "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".

في موازاة ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قولهما إن بريطانيا والتكتل أنهيا إعداد اتفاق الانفصال.

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وكتب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في "تويتر" أنه "حصلنا على اتفاق! إنه اتفاق عادل ومتوازن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو شهادة على التزامنا بإيجاد حلول".

وقال يونكر إنه سيوصي الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاتفاق خلال قمتهم في وقت لاحق اليوم الخميس.

في المقابل، دعا زعيم حزب العمل المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربن، اليوم الخميس، النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربن في بيان إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه". وأضاف أن "أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام".

وقبل كوربن أعلن الديموقراطيون الوحدويون من إيرلندا الشمالية رفضهم الاتفاق وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.