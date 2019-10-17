نانسي عجرم تنشر فيديو للحظات 'خاصة جدا' مع ابنتها ليا... (صور)

ظهرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في مقطع فيديو جديد، ينشر ما وصفته بـ"لحظات خاصة جدا" من داخل منزلها.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، والذي يتضمن صورا لحفل أقامته في منزلها.

وأظهرت الصور إقامة نانسي عجرم حفلا لابنتها الصغيرة، ليا، بمناسبة ظهور أول سن لها من أسنانها في الفك السفلي.

وظهر في الصور ما جهزته نانسي عجرم لابنتها من حلوى وزينة على شكل أسنان بشكل طريف.

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وأثار نشر نانسي عجرم تلك الصور حالة من الجدل، في مواقع التواصل، بسبب ما فعلته الفنانة اللبنانية.