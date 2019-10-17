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نانسي عجرم تنشر فيديو للحظات 'خاصة جدا' مع ابنتها ليا... (صور)

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ظهرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في مقطع فيديو جديد، ينشر ما وصفته بـ"لحظات خاصة جدا" من داخل منزلها.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، والذي يتضمن صورا لحفل أقامته في منزلها.

 

 

وأظهرت الصور إقامة نانسي عجرم حفلا لابنتها الصغيرة، ليا، بمناسبة ظهور أول سن لها من أسنانها في الفك السفلي.

 

 

وظهر في الصور ما جهزته نانسي عجرم لابنتها من حلوى وزينة على شكل أسنان بشكل طريف.

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وأثار نشر نانسي عجرم تلك الصور حالة من الجدل، في مواقع التواصل، بسبب ما فعلته الفنانة اللبنانية.

 

 

أشاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل بما فعلته بأنه يظهر أنها لا تتمتع بكثير من عقد الشهرة، التي تصيب الكثير من الفنانين الذين يخفون أبنائهم عن أعين الإعلام والصحافة وجمهورهم.

في حين تحدث البعض الآخر أن نانسي عجرم تبالغ في كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور، وأن تلك تفاصيل دقيقة ينبغي أن تحظى فيها بخصوصية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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