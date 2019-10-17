بالفيديو: خسائر الحجب الجزئي للانترنت في العراق ترتفع الى مليار دولار

ارتفعت خسائر الحجب الجزئي للانترنت في العراق، الى مليار دولار اميركي، بحسب عدد من الشركات المختصة بالتحويل المالي والسفر والسياحة وغيرها. وبينت ان خسائر الواحدة منها اليومية تصل لاكثر من خمسين بالمئة.
وبحسب منظمة نيتبلوكس غير الحكومية المتخصصة بالأمن السيبراني، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي بأكمله، تصل الى تسعمئة وواحد وخمسين مليون دولار، وهذا يشمل فقط سبعة أيام. أما القيود المفروضة منذ اثني عشر يوماً على شبكة الجيل الثالث للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، فكلفت نحو عشرة ملايين دولار يومياً.
الشركات المختصة ببيع الاغراض على الانترنت، هي الاخرى كانت حصتها من الضربة، قاسية جدا، حيث يؤكد مختصون تعرض أكثر من خمسة عشر ألف صفحة للمبيعات على الأقل في العراق، تبيع ما بين عشرة الى خمسة عشر طلباً يومياً لخسائر تتجاوز العشرات من الملايين يوميا.
تلك الصفحات تشغل الالاف من الايدي العاملة مثل سائقي الدراجات والسيارات وموظفي الاتصالات والمروجين الذين اصبحوا عاطلين عن العمل الان.
ويؤكد مزودو خدمة الإنترنت في العراق لعملائهم بأنه لا يمكن تحديد موعد معين أو جدول زمني لعودة الإنترنت أو رفع القيود الحالية. فيما اكدت وزارة الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي بأنها استحصلت على جميع الموافقات الرسمية لإعادة خدمة الإنترنت "على مدار الساعة ومن دون انقطاع"، لكن ذلك لم يترجم على ارض الواقع حتى الان.
شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
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