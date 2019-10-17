ميغان ماركل والأمير هاري يكشفان عن لون شعر طفلهما (صور)

كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس، عن معلومات جديدة بشأن طفلهما أرشي الذي يبلغ من العمر 5 أشهر.

تحدث الزوجان عن ذلك في أولى مهماتهما الرسمية المشتركة منذ عودتهما من إفريقيا، وهي حضور حفل جوائز WellChild لعام 2019 والذي أقيم مساء يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019، في فندق رويال لانكستر في وسط العاصمة البريطانية لندن.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تحدثا عن ذلك خلال حوار لهما مع الطفلة ميلي ساذرلاند، 11 عام، ووالدتها أنجيلا ساذرلاند، 50 عام، في حفل استقبال حفل جوائز WellChild لعام 2019.

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وطبقا لما قالته ميلي ووالدتها في وقت لاحق خلال حوار لهما مع وسائل الإعلام، فإن ميغان ماركل قالت لهما إنها اصطحبت طفلها أرشي لأحد فصول اللعب المخصصة للأطفال الصغار في وندسور، للمرة الأولى منذ عدة أيام، وقالت إن أرشي قضى وقت رائع هناك.

خلال حوار الأمير هاري وميغان ماركل، أكد الزوجان الملكيان صحة ما قيل عن أن شعر أرشي أحمر اللون مثل شعر والده. وكان ذلك خلال حوار مازح بين الزوجين الملكيين وميلي ووالدتها، سئلا فيه الزوجين عن صحة ما يقال عن أن أرشي لديه شعر أحمر مثل والده الأمير هاري. وهو ما أجابت عليه ميغان قائلة إن أرشي لديه بالفعل شعر أحمر ويمكن ملاحظة ذلك من حاجبيه.

ميغان قالت أيضا إن زوجها قال إن شعر طفلهما أرشي قليل للغاية بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 5 أشهر، إلا أنها أخبرته بأنها قابلت أطفال لديهم نفس كمية الشعر أو أقل من نفس عمر طفلهما، في فصل اللعب المخصص للأطفال والذي اصطحبت إليه طفلهما في الوقت الاخير.