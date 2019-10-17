بالفيديو: اكتشاف أسرع نمل في العالم... يعيش في دولة عربية!

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، ينتشر النمل الفضي في مناطق الكثبان الرملية في تونس، ويمكنه الانتقال بسرعة تصل إلى 108 أضعاف طول جسمه، في الثانية الواحدة، وهو بذلك أسرع فصائل النمل في العالم.

ورصد علماء النمل أثناء بحثه عن الطعام في الشمس الحارقة، وكشفت لقطات فيديو أن النمل يركض عبر الرمال الحارقة بسرعات تقترب من متر واحد في الثانية، أي نحو 3.6 كيلومترا في الساعة.



وعلى عكس المخلوقات الصحراوية الأخرى التي تحتمي من حرارة الظهر الشديدة، يعد هذا الوقت بالنسبة للنمل مناسبا للبحث عن الطعام.