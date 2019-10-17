بالفيديو: اكتشاف أسرع نمل في العالم... يعيش في دولة عربية!

كشف بحث ألماني عن أسرع أنواع النمل في العالم، حيث رصده علماء في مناطق صحراوية بدولة تونس.
ورصد علماء النمل أثناء بحثه عن الطعام في الشمس الحارقة، وكشفت لقطات فيديو أن النمل يركض عبر الرمال الحارقة بسرعات تقترب من متر واحد في الثانية، أي نحو 3.6 كيلومترا في الساعة.
وعلى عكس المخلوقات الصحراوية الأخرى التي تحتمي من حرارة الظهر الشديدة، يعد هذا الوقت بالنسبة للنمل مناسبا للبحث عن الطعام.
وأظهرت لقطات أن النمل ينسق تحركاته بدقة لا تصدق، مع تحريك 3 أرجل في وقت واحد، ووجد أن النملة قطعت مسافة 86 سنتيمترا في الثانية الواحدة من خلال 47 خطوة فقط.
وللدلالة على مدى سرعة النمل، أوضح العلماء أنه بهذا يركض بمعدل أكثر من 10 أضعاف معدل حركة العداء الجمايكي أوسين بولت.
بينما وجد العلماء أن النمل الفضي الصحراوي له أرجل أقصر من أبناء عمومته في منطقة أحواض الملح، فإن معدل سرعة النمل الفضي يعوض هذا الأمر.
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