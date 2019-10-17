"حماقة أردوغان" وارتفاع النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الخميس 17 أكتوبر، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق وإلا دمرت اقتصاد بلدك، ومجلس الأمن "قلق" إزاء فرار إرهابيي "داعش" شمالي سوريا، وإيران تواصل حملة اعتقالات لمناهضي عدوان تركيا على سوريا، وترامب يهدد تركيا بعقوبات "مدمرة"، ورئيس إقليم كتالونيا يطالب بوقف "فوري" لاشتباكات برشلونة، وبريطانيا تسمح بعودة "أيتام داعش" من سوريا، ومصدر كردي لـ"العين الإخبارية": تدمير 20 آلية تركية شمالي سوريا‎.

كما تتابعون أيضا: عضو بالكونجرس: لا حل في سوريا والأسد بالحكم، وعاصفة انتقادات بـ"النواب الأمريكي" ضد ترامب والعدوان التركي، و"سوريا الديمقراطية" تعلن تجميد العمليات ضد "داعش"، وإذاعة فرنسية تكشف خطة باريس للتعامل مع الدواعش، وعضوة بالكونجرس: النظام الإيراني يترنح وعلينا استمرار محاصرته، والجيش السوري يدخل مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: حكومة "السراج" تدعم "سماسرة الحرب" وترفع سعر الكيروسين، ومخزون الخام الأمريكي يرتفع 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وقطاع التجزئة الأمريكي يتراجع لأول مرة في 7 أشهر، وأسعار النفط ترتفع 1% بعد تراجع الدولار، و"المركزي الألماني" يرفض دعوات زيادة الإنفاق الحكومي، وبكين تستضيف "جيدكو" للتنمية الخضراء في أفريقيا.

وإلى الملاعب تجدون: الخسائر المالية تهدد مسيرة ميلان نحو استعادة أمجاد الماضي. وفي التكنولوجيا: جوجل تكشف هاتفي بيكسل 4 مزودين برادار.

وفي الفن تقرأون: "الجوكر".. "أزمة الهيروين" سر نجاح خواكين فينكس، بينما في الحوادث: مصرع 35 معتمرا بحادث مروري في المدينة المنورة.

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