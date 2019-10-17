رأس العين "سري كانيه".. معاناة مدينة سورية سببها أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش مدينة رأس العين "سري كانيه"، شمال شرق سوريا، حالةً من الترقب والحذر الشديدين؛ حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي على الحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.
ونصب أهالي مدينة رأس العين "سري كانيه" خيمة اعتصام مقابل الحدود مع تركيا على طريق بلدة تل حلف، غربي المدينة، ردا على التهديدات التركية.
وأسفر الغزو التركي عن نزوح نحو 300 ألف شخص من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وتمكنت كاميرا "العين الإخبارية" من دخول المنطقة ورصد الواقع هناك.
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