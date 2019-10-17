بريطانيا وأوروبا تعلنان التوصل لاتفاق بشأن "بريكست"

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/10/17 01:43 م بتوقيت أبوظبي
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، التوصل إلى اتفاق جديد "عظيم" مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد "بريكست".
وجاء إعلان جونسون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعات من قمة أوروبية في بروكسل.
وحث جونسون نواب البرلمان البريطاني على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".
ومن جانبه أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتب يونكر على حسابه على تويتر "حصلنا عليه"، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة.
ووصف يونكر الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن"، وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له.
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.
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