الان تتابع الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365: أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

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