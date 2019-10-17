الان تتابع أردوغان وقواته قتلوا 281 مدنياً في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365: أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية مقتل 218 مدنيا جراء العملية العسكرية التركية المستمرة منذ الأسبوع الماضي. وذكرت هيئة الصحة بالإدارة أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 635 آخرين.ووجهت الهيئة، وفقا لما أوردته وكالة “هاوار” الكردية السورية، نداء استغاثة إلى المنظمات الأممية لإيقاف الهجمات التركية على مدينة رأس العين من أجل إخراج الجرحى.

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