الإعلان رسمياً عن فوز قيس سعيد برئاسة تونس

الخميس 17 أكتوبر 2019 قيس سعيد الخليج 365 أعلن رسمياً اليوم الخميس، عن فوز المرشح، قيس سعيد برئاسة تونس بعد حصوله على 72 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الإنتخابات التونسية .

Advertisements وجاء إعلان فوز قيس سعيد على خلفية عدم تقديم المرشحين المنافصين طعوناً إلى المحكمة الإدارية . وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد بـ 72.71% من الأصوات، فيما جمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27.29%. وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49%)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).

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