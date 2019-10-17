الكرملين: خطال ترامب لأردوغان حمل لغة غير معتادة لا يستخدمها رؤساء الدول بالمراسلات

أكّدت الرئاسة الروسية ​الكرملين​ أن "خطاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ حمل لغة غير معتادة لا يستخدمها رؤساء الدول بالمراسلات".

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