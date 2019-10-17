نشطاء مناخ يعتلون القطارات في لندن احتجاجا

عطل نشطاء لمكافحة تغير المناخ خدمات ​السكك الحديدية​ في شرق لندن حيث أظهرت صور على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ المتظاهرين يجلسون فوق سطوح القطارات.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تعاملت مع الأحداث، التي وقعت في شادويل وسترادفورد وكانينج تاون بالقرب من حي المال في كناري وارف بلندن.

وأضافت ​الشرطة​ في بيان: "ألقينا القبض على البعض بالفعل، ويعمل أفرادنا على استئناف الخدمات بسرعة".

