نشطاء مناخ يعتلون القطارات في لندن احتجاجا

عطل نشطاء لمكافحة تغير المناخ خدمات السكك الحديدية في شرق لندن حيث أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين يجلسون فوق سطوح القطارات.
وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تعاملت مع الأحداث، التي وقعت في شادويل وسترادفورد وكانينج تاون بالقرب من حي المال في كناري وارف بلندن.
وأضافت الشرطة في بيان: "ألقينا القبض على البعض بالفعل، ويعمل أفرادنا على استئناف الخدمات بسرعة".
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