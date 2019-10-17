رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس: فوز قيس سعيد بالرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونسفوز قيس سعيد في ​الانتخابات​ الرئاسية التونسية بحصوله على72.71 في المئة. وكانت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة "أمرود" قد أعلنت فوز قيس سعيّد (61 عاما) بنسبة 72.5% من مجموع الأصوات، مقابل 27.5% للمرشح نبيل القروي (56 عاما) رئيس حزب قلب تونس في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

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