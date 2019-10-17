سفير السعودية لدى لندن: نحقق مع القحطاني وهو في منزله

أكد سفير ​السعودية​ لدى ​بريطانيا​ الأمير خالد بن بندر ​آل سعود​ أن "التحقيق جار مع المستشار السابق في ​الديوان​ الملكي ​سعود القحطاني​ الذي يعد متورطا في قضية قتل الصحفي ​جمال خاشقجي​".

ودافع الأمير خالد، في كلمة ألقاها بمعهد الخدمات الملكية المتحدة في بريطانيا، عن "كيفية تعامل السعودية مع حادث اغتيال خاشقجي داخل قنصليتها في ​اسطنبول​ أوائل تشرين الأول العام الماضي، وأقر بأن رد فعل المملكة على القضية كان ضعيفا في البداية، مبررا ذلك بعدم تصديق السلطات بتورط عناصر سعوديين في القضية".

وشدد السفير على أن "المملكة بعد الكشف عن الحقيقة تمضي على وجه السرعة في محاكمة 11 متهما في القضية، مضيفًا: "قد يعارض بعض الناس كيفية تعاملنا مع هذا الوضع، ولكن الحقيقة أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا القضائي وأنا أثق به. وهو ليس مثاليا، لكن اعثر لي على نظام مثالي".

وأوضح "أننا نقوم بالرد ونتخذ خطوات كثيرة بغية التأكد من عدم حصول مثل هذه الحوادث مجددا، ونعيد ترتيب جهازنا الاستخباراتي وخطوط التواصل الحكومي، وأطلقنا تحقيقا مع 14 شخصا آخرين".

وحمل السفير السعودي ​تركيا​ المسؤولية عن عدم تبادل المعلومات بشأن القضية، ورفض في المقابل الاتهامات التركية المماثلة الموجهة إلى المملكة، قائلا إن لدى ​الرياض​ "قليلا فقط" من ما يمكن مشاركته مع ​أنقرة​، لأن الحادث وقع في اسطنبول وليس في السعودية.