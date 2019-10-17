حلفاء جونسون في إيرلندا لن يؤيدوا إتفاق "بريكست" الذي يتفاوض حوله مع الإتحاد الأوروبي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن حلفاء رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، في ​إيرلندا الشمالية​ أعلنوا أنهم لن يؤيدوا إتفاق "بريكست" الذي يتفاوض حوله مع ​الإتحاد الأوروبي​.

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