"روس نفط" تعلق العمل في حقل بإقليم كردستان بسبب قربه من سوريا

لفت مسؤول رفيع المستوى في شركة ​الطاقة​ الروسية "روس نفط" التي تعد أكبر شركة نفط في ​روسيا​، لوكالة "​روسيا اليوم​"، الى أن "الشركة اتخذت إجراءات احترازية في حقل نفط ب​إقليم كردستان​ ​العراق​ تعمل على استثماره بسبب قربه من الحدود السورية، جراء الوضع غير المستقر عند الحدود السورية العراقية حيث تجري حاليا عملية عسكرية تركية".

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