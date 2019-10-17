تحطم مقاتلة "سو-30" في فنزويلا ومقتل طياريها

أفادت وزارة دفاع ​فنزويلا​ بـ"تحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز "سو-30" بولاية غواريكو وسط البلاد، ومقتل طياريها الاثنين". وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "أمر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بإجراء تحقيق دقيق لتحديد ملابسات وأسباب الكارثة". ووقعت الحادثة فورا بعد إقلاع المقاتلة، أمس الأربعاء، من ​القاعدة​ العسكرية التي تحمل اسم، مانويل ريوس. ودققت الوزارة أن المقاتلة كانت في طريقها إلى قاعدة "لويس ديل فالي غارسيا" الواقعة في ضواحي مدينة ​برشلونة​ الفنزويلية.



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