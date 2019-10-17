جونسون: توصلنا الى اتفاق جديد وعظيم حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي

كشف رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ عن أنه "من المتوقع أن يصادق ​البرلمان البريطاني​ على اتفاق ​بريكست​ السبت المقبل"، مشيرًا الى "أننا توصلنا الى اتفاق جديد وعظيم حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي".

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