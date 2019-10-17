خارجية سوريا: نظام أردوغان مايزال متعنتا في عدوانه السافر على سوريا ويزرع الموت والدمار

اشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية الى انه "رغم الإدانات الدولية مايزال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متعنتاً في عدوانه السافر على سوريا ويزرع الموت والدمار في انتهاك فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية"، واعتبر ان "العدوان التركي الغادر وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان ويؤكد أنه في مصاف المجموعات الإرهابية التي قدم لها مختلف أشكال الدعم".
ولفت بيان الخارجية السورية الى إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان تؤكد تلاحم السوريين ووحدتهم تحت راية العلم الوطني وعدم السماح لأي كان بالتدخل في الشأن الوطني، واعتبر ان المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على نظام أردوغان لوضح حد لعدوانه وإرغامه على الإقلاع عن سياساته التخريبية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار.
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