علم الدين: باسيل مع بعض أبواق تياره يقتاد البلد الى الانتحار والدمار

أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب عثمان علم الدين من "الحال التي وصلنا اليها والتي تعد أسوأ من الحرب الأهلية ولا سيما أن البلد لا يحتمل الخطابات التي سمعناها في ذكرى 13 تشرين"، مضيفًا: "رغم كل ما يحمله رئيس الحكومة سعد الحريري من هموم وطنية".
وأكّد علم الدين أن "إقحام لبنان بمشاريع اقليمية تحرقه أمر مرفوض لديه"، مشيرًا الى أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع بعض أبواق تياره يقتاد البلد الى الانتحار والدمار من خلال تصريحات دون المستوى".
واستذكر كلام النائب ماريو عون عن الحرائق التي التهمت المناطق المسيحية، ليسأل:" هل هذا خطاب نائب في الأمة؟"
وحذر من "ايصال رئيس الحكومة سعد الحريري الى مكان لا يستطيع من بعده تحمل الاعباء"، مؤكدا أن "حلم المستقبل هو لبنان أما إذا كان هدف التيار الوطني الحر وعلى رأسه الوزير باسيل دمار هذا البلد، فليذهبوا مع النازحين الى سوريا ويؤمِّن لهم النظام منطقة هناك".
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