علم الدين: باسيل مع بعض أبواق تياره يقتاد البلد الى الانتحار والدمار

أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​ من "الحال التي وصلنا اليها والتي تعد أسوأ من الحرب الأهلية ولا سيما أن البلد لا يحتمل الخطابات التي سمعناها في ​ذكرى 13 تشرين​"، مضيفًا: "رغم كل ما يحمله رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من هموم وطنية".

وأكّد علم الدين أن "إقحام ​لبنان​ بمشاريع اقليمية تحرقه أمر مرفوض لديه"، مشيرًا الى أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مع بعض أبواق تياره يقتاد البلد الى ​الانتحار​ والدمار من خلال تصريحات دون المستوى".

واستذكر كلام النائب ​ماريو عون​ عن ​الحرائق​ التي التهمت المناطق ​المسيحية​، ليسأل:" هل هذا خطاب نائب في الأمة؟"

وحذر من "ايصال رئيس الحكومة سعد الحريري الى مكان لا يستطيع من بعده تحمل الاعباء"، مؤكدا أن "حلم المستقبل هو لبنان أما إذا كان هدف ​التيار الوطني الحر​ وعلى رأسه الوزير باسيل دمار هذا البلد، فليذهبوا مع ​النازحين​ الى ​سوريا​ ويؤمِّن لهم النظام منطقة هناك".