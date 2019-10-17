فرعية اللجان النيابية أنهت جلسة متابعة اقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي

أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، جلستها المخصصة لمتابعة اقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي. ولفت رئيس اللجنة النائب ​ياسين جابر​ الى أنه "مضى أشهر على عمل هذه اللجنة وتمت الإستعانة بكثير من الخبراء في مجال ​الزراعة​ والصيدلة وصناعات ​الأدوية​ وتبين لنا أن هناك الكثير من الطاقات اللبنانية التي تعمل في مختلف دول العالم في هذا المجال"، مشيرا الى أنه "تمت الإستعانة بأصحاب مصانع الأدوية وأجروا دراسات مع ​الأمم المتحدة​ حول هذه الزراعة"، مؤكدا أن "هذ الإقتراح سيفتح مجالا لأن يكون هناك زراعة وصناعة واعدة في هذا المجال".

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