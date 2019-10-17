مرهج: استقالة الحكومة اليوم ضرورة وطنية لانها لم تستطع ادارة العديد من الازمات

اشارت المحامية ​سندريلا مرهج​ الى انه لا يمكن بقاء السوق النقدي تحت سقف قرارات يتخذها ​مصرف لبنان​ و​المصارف​، ويجب ان يكون هناك ​سياسة​ نقدية الى جانب السياسة المالية للدولة، واعتبر ان هناك حالة ضبابية حول ازمة الدولار ولم نعرف الاسباب كما انه لم يتم وضع الازمة على طاولة البحث. ودعت لانشاء صندوق للاستثمار في لبنان.

واعتبرت مرهج في حديث تلفزوني، ان الحكومة لا تعمل وهي بحاجة الى وفاق وطني، ورات ان المعيار ليس تشكيل حكومة فيها كل الافرقاء بل المعيار ماذا اضافت للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبين ان العديد من الوزراء في الحكومة لديهم خفة بالتعاطي مع الازمات التي تحصل، وقد راينا هذا الموضوع في العديد من الملفات. وذكرت انه ليس هناك انجازات حصلت حتى اللحظة، كما ان الحكومة لم تضع الية لحل ازمة ​النازحين​، وعليه الحكومة لا تلبي المصلحة الوطنية.

ولفتت الى ان استقالة الحكومة اليوم ضرورة وطنية، لانه عندما يفقد الفرد الاهلية لادارة امواله وحياته القضاء يضعه في الحجر، واليوم اذا تم تطبيق هذا الوضع على الحكومة فإن الحكومة لم تستطع ادارة العديد من الازمات وهي لم تحقق امال اللبنانيين.