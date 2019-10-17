اقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في حاصبيا

أقفل منتصف الليل الفائت باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة ​حاصبيا​ في مكتب قائمقام حاصبيا أحمد الكريدة حيث وصل عدد المرشحين إلى 50 مرشحا 39 منهم لمجلس بلدية ​عين قنيا​ المؤلف من 12 عضوا و11 مرشحا لبلدية عين جرفا المؤلف من 9 اعضاء.

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