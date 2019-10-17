اقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في حاصبيا

أقفل منتصف الليل الفائت باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة حاصبيا في مكتب قائمقام حاصبيا أحمد الكريدة حيث وصل عدد المرشحين إلى 50 مرشحا 39 منهم لمجلس بلدية عين قنيا المؤلف من 12 عضوا و11 مرشحا لبلدية عين جرفا المؤلف من 9 اعضاء.
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