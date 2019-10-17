"خارجية البرلمان" تستقبل سفيرا الصين ونيوزيلاندا الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الأحد والاثنين المقبلين، اجتماعين لها، حيث تستقبل خلالهما سفيرا الصين ونيوزلاندا بالقاهرة. وتناقش اللجنة موضوع "آفاق العلاقات المصرية - الصينية فى ضوء التطورات العالمية والإقليمية، وذلك بحضور السفير لياو ليتشانج سفير دولة الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له. Advertisements كما ستناقش قضايا التعاون الثنائى والدولى المصرى النيوزلاندى بحضور السفير جريج لويس سفير نيوزلاندا بالقاهرة.

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