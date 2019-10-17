شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس نقابة المحامين يصدر الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة المحامين، اليوم الخميس، اجتماعه الدورى الشهرى، برئاسة سامح عاشور، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.

Advertisements

يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت فى 13 أغسطس الماضى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، وأعطاء الحق للنقابة فى تنقية جداولها أولاً بأول.