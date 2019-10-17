أمينوكس يطلق “راديو” خاص بالموسيقى

علم “اليوم24″، من مصادره الخاصة، أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وافقت على منح الترخيص للفنان الشاب، أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس”، لافتتاح إذاعة خاصة بالموسيقى، والترفيه.

ويرتقب أن يتم الإعلان عن منح الترخيص للإذاعة الجديدة باسم “أمينوكس”، يوم غد الخميس، في حين أكدت مصادر “اليوم24” أن ريدوان داعم أساسي لهذه الخطوة، وكان من بين المساهمين في بلورتها، ما يوحي أنه شريك في المشروع..

واختار أمينوكس، وريدوان الاستثمار في ميدان الإعلام، وفي شق يفهمان فيه هو الموسيقى، على أمل تعزيز المشهد السمعي البصري بالمغرب، خصوصا الإذاعات الخاصة الموضوعاتية.

وتجمع أمينوكس، وريدوان علاقة صداقة منذ مدة طويلة، وسبق أن قاما بزيارة معا للفنان سعد لمجرد في فرنسا، ما أوحى أن هناك عملا جديدا يجمع الثلاثي المذكور.