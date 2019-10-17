نجم ليفربول الإنجليزي يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

تسلم ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، الأربعاء جائزة “موسوعة غينيس للأرقام القياسية” كونه أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليغ” صناعة للأهداف في موسم واحد بإجمالي 12 تمريرة حاسمة.

واستطاع صاحب الـ21 عاما أن يتخطى رقم الثنائي أندي هنكليف وليتون باينز اللذين صنعا 11 تمريرة حاسمة في موسمي (1994-95) و(2010-11) على الترتيب.

وكان أرنولد قد ساهم بـ16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي بجميع البطولات التي شارك فيها “الريدز”، ليساعد فريقه على التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر، فضلا عن المنافسة للجولة الأخيرة على لقب البريميير ليغ الذي حسم في النهاية لصالح مانشستر سيتي.

وأوضح اللاعب الدولي الشاب عقب استلام الجائزة “إنه لشرف كبير. كنت أحاول دائما التقدم للأمام ومساعدة الفريق في صناعة الأهداف كلما كان ممكنا. ثم يأتي دور باقي زملائي في التسجيل، ولهذا فإن الأمر لم يكن ممكنا بدونهم”.