"العين الإخبارية" ترصد تشييع ضحايا الغزو التركي في القامشلي السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيّع الآلاف من أهالي مدينة القامشلي (قامشلو) عدداً من مقاتلي قوى الأمن الداخلي لشمال وشرقي سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية من الذين سقطوا خلال صد العدوان التركي على شمال وشرقي سوريا، وذك في مقبرة الشهيد دليل صاروخان في المدينة.

وتواصل تركيا عدوانها لليوم السادس على شمالي شرق سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.