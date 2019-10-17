وزير بريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر بالاتفاق أو بدونه

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، الخميس، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج مع التكتل.

وأضاف جنريك، في تصريحات صحفية، أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق للخروج رغم قول الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية إنه لا يمكنه دعم الاقتراحات الحالية التي يطرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وتابع جنريك: "نتفاوض على هذا الاتفاق في بروكسل بينما نتحدث الآن، وفي الوقت نفسه نواصل إجراء تحضيرات للخروج دون اتفاق إذا اقتضت الضرورة يوم 31 أكتوبر".

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لنشر النص القانوني لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يصوت البرلمان عليه يوم السبت.

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ومضى قائلا: "لا يوجد موعد نهائي، نريد التوصل إلى اتفاق؛ لذا لن نحدد لأنفسنا موعدا نهائيا صوريا، لن نضر المفاوضات".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين سيدعم إجراء استفتاء ثانٍ على اتفاق جديد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن كوربين يعتزم تأييد تعديل على تصويت جديد بشأن اتفاق الانسحاب الذي يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يطرحه على البرلمان قبل يوم السبت المقبل.

والأربعاء، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى الجمعة المقبل، لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو/حزيران 2016.