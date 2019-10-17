رسميا.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ72% من الأصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن حصول قيس سعيد، على 72% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت الهيئة - خلال مؤتمر صحفي الخميس- نعلن قيس سعيد رئيسًا لتونس بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت، النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح قيس سعيد بانتخابات 2019، بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية على حساب منافسه نبيل القروي (27.29%).
يذكر أن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، تقدم بالشكر للناخبين، قائلاً: "أشكر من لم ينتخبني لأنه اختار بإرادة وحرية مطلقة".
وأكد سعيد، خلال كلمة مقتضبة عقب إعلان استطلاعات الرأي بفوزه برئاسة تونس، أن التونسيين أبهروا العالم بعطائهم ودمائهم، مضيفاً: "اليوم نحاول أن نبني قدرات لتونس جديدة".
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