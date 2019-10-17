هيئة طبية كردية: مقتل 218 مدنيا وإصابة 635 منذ الغزو التركي لسوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية شمال سوريا، الخميس، مقتل 218 مدنيا وإصابة 635 آخرين منذ بداية الغزو التركي على البلاد.

ونقلت وكالة "هاوار" الكردية عن الهيئة أن القصف التركي العشوائي على المدن المأهولة بالسكان والهجمات التي يشنها على المنطقة، تسببت حتى الآن في مقتل 218 مدنيا وإصابة 635 آخرين بينهم 35 طفلا.. كما وجهت الهيئة نداء استغاثة إلى المنظمات الأممية لإيقاف الهجمات على مدينة "رأس العين"، من أجل إخراج الجرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش التركي يقصف المستشفى الواقع بهذه المدينة بشكل مكثف، لافتة إلى أن المستشفى مكتظ بالمدنيين، ويخشى من أن يرتكب العدوان التركي مجازر بحق الجرحى، خصوصا أن أنقرة لجأت في وقت سابق إلى قصف المدينة بالأسلحة المحرمة دوليا.

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وكان مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قد قال، في وقت سابق الخميس: إن هناك اعتقادا بأن تركيا استخدمت أسلحة غير تقليدية في هجومها على مدينة "رأس العين".

وحث بالي، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنظمات الدولية على إرسال فرقهم للتحقق من بعض الجروح الناتجة عن تلك الهجمات.



وأشار إلى أن المؤسسات الطبية في شمال شرقي سوريا تفتقر للفرق الطبية ذات الخبرة، بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية نتيجة الغزو التركي.

وبدأت تركيا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

وإضافة إلى القتلى والجرحى نزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.