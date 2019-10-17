انت الان تتابع اوباما يدعو الكنديين إلى التصويت لجاستن ترودو ويعتبره "زعيما فعالا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأربعاء الكنديين إلى منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب أوباما في تغريدة "كنت فخورا بالعمل كرئيس مع جاستن ترودو". وأضاف "إنه زعيم يعمل بجد وفعال ويعالج المشاكل الكبيرة مثل التبدل المناخي".

وتابع أن "العالم يحتاج اليوم إلى قيادته التقدمية وآمل من جيراننا في الشمال دعمه لولاية جديدة".

ورد ترودو "شكرا لك يا صديقي، نبذل جهودا شاقة لمواصلة التقدم".

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ويطمح ترودو لولاية جديدة من أربع سنوات في الانتخابات التي ستجرى في 21 تشرين الأول/أكتوبر لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تعادله مع خصمه المحافظ أندرو شير في نوايا التصويت.

وكان اوباما وترودو الذي يصغره بنحو عشرة أعوام، وصلا في وقت واحد تقريبا إلى السلطة وكانا شابين نسبيا وعلى علاقة وثيقة وتربط بينهما صداقة.

وتتناقض هذه العلاقة الودية مع تلك التي تربط بين ترودو والرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.