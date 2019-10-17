الان تتابع ألمانيا تهدد أردوغان... لن نسلمك أية أسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365: رفضت الحكومة الالمانية الخميس تسليم أي اسلحة لتركيا . وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا

وأضافت إنها حثت تركيا على إنهاء العملية العسكرية في المنطقة الكردية بسوريا.

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