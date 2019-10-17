الخميس 17 أكتوبر 2019

المانيا تؤكد أنها لن تسلم أي أسلحة لتركيا

متابعات_الخليج 365

أعلنت ألمانيا أنها لن تسلم أي أسلحة للنظام التركي جراء عدوانه على الأراضي الشمالية الشرقية لسوريا .



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وطالبت المستشارة الألمانية أنغلا ميركل تركيا بإنهاء العملية العسكرية في شمال سوريا .

وأضافت ميركل أن العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية، كبيرة ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم.

وكانت ايطاليا قد أعلنت في وقت سابق حظر بيع الأسلحة إلى تركيا على خلفية عدوانها على سوريا .