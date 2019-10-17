شكرا لقرائتكم لودريان: نحذر من خطر شديد نتيجة التوغل التركي بشمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، من خطر شديد نتيجة التوغل التركي في شمال شرق سوريا، داعياً لاجتماع طارئ للتحالف الدولي نتيجة التوغل التركي في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره العراقي في بغداد، حذر خلاله من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق.

وأضاف لودريان: حريصون على محافظة العراق وعلى أمنه وحدوده من الدواعش.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي، إن بغداد تراقب توغل تركيا في سوريا وتداعيات تسلل عناصر "داعش للعراق"، مطالباً الدول التي ينتمي إليها عناصر داعش المحتجزون في سوريا بالتحرك بشأنهم.

Advertisements

وقال الحكيم إن الدواعش الأجانب في سوريا عددهم كبير جدا من 72 دولة.

كما شدد الحكيم على وحدة وسلامة سوريا، مؤكداً أن دمشق فقط مسؤولة عن أمن بلادها وحدودها.

وأضاف أن هناك إجراءات أمنية على الحدود للتصدي لتسلل الدواعش والتعاون مع فرنسا لمكافحة الإرهاب.

وتأتي زيارة لودريان للعراق لبحث آلية دولية لمحاكمة عناصر داعش.

وكان لودريان صرح قبل زيارته إلى بغداد بأن المخيمات التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا، والتي تؤوي عناصر تنظيم داعش، ليست مهددة فعلا بالهجوم التركي المستمر في تلك المنطقة، وأن تموضع قوات سوريا الديمقراطية لم يؤدِّ إلى تهديد سلامة وأمن تلك المخيمات الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرق سوريا.