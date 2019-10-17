شكرا لقرائتكم ظريف: لم يُطلب مني خطف ابنة أوباما لضمان تنفيذ الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‎تسرّب فيديو لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يرد فيه على منتقديه بسبب فشل الاتفاق النووي الإيراني، إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويبدو أنه تم تصوير الفيديو، الذي نشره موقع "إيران إنترناشيونال"، خلال اجتماع ظريف مع نشطاء على الإنترنت.

ويُظهر الفيديو ظريف وهو يدافع عن عمل فريق التفاوض الذي كان يرأسه والذي مثّل الجانب الإيراني خلال المفاوضات النووية.

Advertisements

وأكد ظريف أنه فعل ما عليه فعله، عبر ضمان توقيع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة الـ5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا).

ويقول ظريف: "طُلب مني أن أضمن توقيع أوباما لإلغاء العقوبات، ففعلت. لم يُطلب مني خطف ابنة أوباما لتنفيذ الاتفاق النووي".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عليها عقوبات كانت إدارة أوباما قد ألغتها، مما ضغط على الاقتصاد الإيراني بشدة، فردت إيران عدم الوفاء ببعض الالتزامات التي يفرضها عليها الاتفاق النووي، خاصةً فما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.