الموجز
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم إسقاط طائرة تركية مسيرة في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، بشمال شرقي البلاد.
كما أفادت سانا بأن الجيش السوري دخل مساء الأربعاء إلى مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، بينما وسع نطاق انتشاره في قرى وبلدات ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة "وذلك انطلاقاً من واجبه بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".
وأضافت سانا أن وحدات من الجيش السوري دخلت عدة قرى جديدة بريف البلدة الشمالي الغربي في الحسكة موسعة محور تواجدها على امتداد 15 كيلومترا في قرى الأربعين وليلان والعامرية والطويلة، وصولاً إلى قرية الأهراس وبلدة المناجير.
وأشارت إلى أن "وحدات الجيش تواصل انتشارها في باقي القرى والبلدات بريف بلدة تل تمر نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة الحسكة وتقوم بعمليات التثبيت في هذه القرى والانطلاق لاستكمال انتشارها في كامل ريف المحافظة ومواجهة العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة تركية في شمال شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.