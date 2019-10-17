إسقاط طائرة تركية في شمال شرقي سوريا

الموجز

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم إسقاط طائرة تركية مسيرة في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، بشمال شرقي البلاد.

كما أفادت سانا بأن الجيش السوري دخل مساء الأربعاء إلى مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، بينما وسع نطاق انتشاره في قرى وبلدات ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة "وذلك انطلاقاً من واجبه بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".

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وأضافت سانا أن وحدات من الجيش السوري دخلت عدة قرى جديدة بريف البلدة الشمالي الغربي في الحسكة موسعة محور تواجدها على امتداد 15 كيلومترا في قرى الأربعين وليلان والعامرية والطويلة، وصولاً إلى قرية الأهراس وبلدة المناجير.

وأشارت إلى أن "وحدات الجيش تواصل انتشارها في باقي القرى والبلدات بريف بلدة تل تمر نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة الحسكة وتقوم بعمليات التثبيت في هذه القرى والانطلاق لاستكمال انتشارها في كامل ريف المحافظة ومواجهة العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية".