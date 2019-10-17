اشار المسؤول الاعلامي لشركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا حول ازمة صرف الدولار لشركات التوزيع، الى ان اخر اجتماع عقد مع رئيس الحكومة سعد الحريري دعا فيه الى حل ازمة المحروقات وعدم ايجاد مشكل بالبلد، ولكن حتى الساعة المصارف لم تصرف دولار 1 لاي شركة ضمن الاطار المتفق عليه، واوضح ان تعميم مصرف لبنان يمشي ببطء، ونحن نامل ان يحدث خيرا في اسرع وقت.
واعلن ابوشقرا في حديث تلفزيوني، عن اقفال 20 محطة في منطقة بعلبك الهرمل كما في عكار وعدد من المناطق جراء الازمة، وامل حل ازمة صرف الدولار لشركات النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر ابوشقرا: تعميم مصرف لبنان يمشي ببطء وحتى الساعة تم اقفال 20 محطة في بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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