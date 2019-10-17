ابوشقرا: تعميم مصرف لبنان يمشي ببطء وحتى الساعة تم اقفال 20 محطة في بعلبك الهرمل

اشار المسؤول الاعلامي لشركات توزيع ​المحروقات​ فادي ابو شقرا حول ازمة صرف ​الدولار​ لشركات التوزيع، الى ان اخر اجتماع عقد مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ دعا فيه الى حل ازمة المحروقات وعدم ايجاد مشكل بالبلد، ولكن حتى الساعة ​المصارف​ لم تصرف دولار 1 لاي شركة ضمن الاطار المتفق عليه، واوضح ان تعميم ​مصرف لبنان​ يمشي ببطء، ونحن نامل ان يحدث خيرا في اسرع وقت.

واعلن ابوشقرا في حديث تلفزيوني، عن اقفال 20 محطة في منطقة ​بعلبك الهرمل​ كما في عكار وعدد من المناطق جراء الازمة، وامل حل ازمة صرف الدولار ل​شركات النفط​.