قوى الأمن: توقيف شخص يوهم ضحاياه بأنّه يؤمّن تأشيرات سفر الى كندا وأوروبا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 14/10/2019 وفي محلة رأس النبع، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: ف. ن. (مواليد عام 1990، سوري) وهو مطلوب بجرم تزوير واحتيال، وضبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف"، مبينة أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات نصب واحتيال عن طريق ايهام ضحاياه بعد التواصل معهم عبر الانترنت ولاسيما بواسطة الفايسبوك، ان بإمكانه تأمين تأشيرات سفر الى كندا وأوروبا، حيث يصطحبهم الى أحد المباني مدعيا انه مبنى السفارة المقصودة، ويقوم بتزويدهم بمستندات مزورة. عندها يستلم المبلغ المتفق عليه، يعمد الى الدخول المبنى طالبا من الضحية اللحاق به بعد فترة من الوقت، ويلوذ بالفرار، كما اعترف بتعاطيه المخدرات".
وعممت المديرية بناء على إشارة القضاء المختص صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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