قوى الأمن: توقيف شخص يوهم ضحاياه بأنّه يؤمّن تأشيرات سفر الى كندا وأوروبا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 14/10/2019 وفي محلة ​رأس النبع​، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت مفرزة ​بيروت​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: ف. ن. (مواليد عام 1990، سوري) وهو مطلوب بجرم تزوير واحتيال، وضبط بحوزته كمية من مادة ​حشيشة الكيف​"، مبينة أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات نصب واحتيال عن طريق ايهام ضحاياه بعد التواصل معهم عبر الانترنت ولاسيما بواسطة ​الفايسبوك​، ان بإمكانه تأمين تأشيرات سفر الى كندا وأوروبا، حيث يصطحبهم الى أحد المباني مدعيا انه مبنى ​السفارة​ المقصودة، ويقوم بتزويدهم بمستندات مزورة. عندها يستلم المبلغ المتفق عليه، يعمد الى الدخول المبنى طالبا من الضحية اللحاق به بعد فترة من الوقت، ويلوذ بالفرار، كما اعترف بتعاطيه ​المخدرات​".

وعممت المديرية بناء على إشارة ​القضاء​ المختص صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.