جريصاتي: يجب أن نعمل من أجل البيئة ونعيد اعادة تشجير المساحات التي خسرناها في الحرائق

شدد وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال إطلاق حملة التشجيع على إستخدام الأكياس الصديقة للبيئة على أن "المواطن المسؤول لا ينتظر الوزارة أو الشرطة أو قانون من مجلس النواب ليتوقف عن إستخدام أكياس النايلون. الأكياس الصديقة للبيئة ندفع حقعا مرة واحدة بينما أكياس النايلون ندفع حقها أكثر من مرة".
وأكد "أننا يجب أن نعمل من أجل البيئة ونعيد اعادة تشجير المساحات التي خسرناها في الحرائق، وسنقدم هبة للدفاع المدني اليوم لتمكينهم حتى لا تتكرر المأسات".
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