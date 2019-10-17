يتواصل العمل بوتيرة متسارعة على تنظيف واسع لكل المجاري المائية والأقنية والسواقي بدءا من منطقة الحازمية وصولا الى منطقة الحدود اللبنانية - السورية ومنها الى منطقة مرجعيون مرورا بمنطقة البقاع الغربي - راشيا وحاصبيا وذلك بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
تجدر الإشارة الى أن أعمال التنظيف تتم على الرغم من انتهاء العقد التشغيلي السنوي للورش المتعهدة منذ شهرين، بتكليف خاص من الوزير فنيانوس الذي يهدف الى التسريع في انجاز عملية التنظيف استباقا لهطول الامطار واستعدادا لفصل الشتاء ومنعا لأية فيضانات مائية على طول الطريق الدولية بيروت - دمشق وصولا الى الحدود اللبنانية - الجنوبية في مرجعيون.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيف المجاري والأقنية من الحازمية الى الحدود ومن البقاع الغربي الى مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.