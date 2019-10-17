تنظيف المجاري والأقنية من الحازمية الى الحدود ومن البقاع الغربي الى مرجعيون

يتواصل العمل بوتيرة متسارعة على تنظيف واسع لكل المجاري المائية والأقنية والسواقي بدءا من منطقة ​الحازمية​ وصولا الى منطقة الحدود اللبنانية - السورية ومنها الى منطقة ​مرجعيون​ مرورا ب​منطقة البقاع​ الغربي - ​راشيا​ و​حاصبيا​ وذلك بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​.

تجدر الإشارة الى أن أعمال التنظيف تتم على الرغم من انتهاء العقد التشغيلي السنوي للورش المتعهدة منذ شهرين، بتكليف خاص من الوزير فنيانوس الذي يهدف الى التسريع في انجاز عملية التنظيف استباقا لهطول ​الامطار​ واستعدادا لفصل ​الشتاء​ ومنعا لأية ​فيضانات​ مائية على طول الطريق الدولية ​بيروت​ - دمشق وصولا الى الحدود اللبنانية - الجنوبية في مرجعيون.

