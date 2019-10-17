يعقوبيان: الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره

شددت النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن يكون هنالك ليرة على الواتس اب. تراجعوا سريعا قبل البهدلة، جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع. ‏أموال ​سد بسري​ يجب وضعها ب​الكهرباء​ اللي بتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ". وأضافت "اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".



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