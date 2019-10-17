أرسلان التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في عاليه

التقى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​، بدارته في ​عاليه​، شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نصرالدين الغريب​، بحضور وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ وعضو المجلس السياسي في الحزب ​لواء جابر​، وقد جرى التداول في آخر المستجدات السياسية والبحث في الشؤون الداخلية للطائفة.

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