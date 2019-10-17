أفادت ​قوى الأمن الداخلي​ أن "​شعبة المعلومات​ أوقفت قاتل المغدور بسام اسكندر الذي إعترف بجريمته وعن مكان وجود الجثة في ​شوكين​ ​النبطية​، وأن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تؤكد توقيف قاتل بسام اسكندر الذي اعترف بجريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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