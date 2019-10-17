توقيف اثنين من المتورطين بخطف فتى سوري في رياق

تمكنت عناصر دورية تابعة لمفرزة استقصاء ​البقاع​ بأمرة الرائد عباس جانبين، في رياق، من توقيف اثنين من المتورطين في عملية اختطاف الفتى السوري حسن الفرحان الاحمد صباح اليوم في ​بلدة المرج​ البقاعية، وضبط السيارة المستعملة، وذلك في اقل من ساعة من الحادثة.

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