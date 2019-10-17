أقدم ثلاثة أشخاص مسلحين وملثمين على متن سيارة نوع هيونداي لون اسود تحمل اللوحة الرقم 190601/ز على اختطاف الفتى حسن فرحان الاحمد (13 عاما - سوري) عند مفرق المرج. وقد استطاع المخطوف الافلات من خاطفيه عند مفرق الغزيل على طريق بر الياس دير زنون، بعدما عمل جاهدا على فتح صندوق السيارة حيث وضع لحظة اختطافه.
وعلى الفور فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون خطفوا فتى سوريا في المرج استطاع الافلات منهم على طريق بر الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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