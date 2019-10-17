مجهولون خطفوا فتى سوريا في المرج استطاع الافلات منهم على طريق بر الياس

أقدم ثلاثة أشخاص مسلحين وملثمين على متن ​سيارة​ نوع هيونداي لون اسود تحمل اللوحة الرقم 190601/ز على اختطاف الفتى حسن فرحان الاحمد (13 عاما - سوري) عند مفرق المرج. وقد استطاع المخطوف الافلات من خاطفيه عند مفرق الغزيل على طريق ​بر الياس​ ​دير زنون​، بعدما عمل جاهدا على فتح صندوق السيارة حيث وضع لحظة اختطافه.

وعلى الفور فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا في الحادث.

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